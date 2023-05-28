Вашингтон, 28 мая, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Председатель палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти 28 мая сказал, что уже есть принципиальные договорённости с президентом Джо Байденом о предотвращении суверенного дефолта.

Office of the House Republican Leader Кевин Маккарти

Маккарти после телефонного разговора с американским лидером написал в соцсетях, что они «пришли к соглашению в принципе, которое достойно американского народа».

Сделка о предотвращении дефолта будет опубликована 28 мая, а 31 мая её вынесут на утверждение Конгресса.

Как сообщало ИА Регнум, министерство финансов США сдвинуло срок возможного наступления дефолта с 1 на 5 июня. Глава министерства Джанет Йеллен призвала Конгресс решить вопрос о потолке государственного долга как можно скорее.

Задолженность Соединённых Штатов по итогам прошлого года составила 31,42 трлн долларов.