Москва, 5 июня, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Власти США вряд ли допустят дефолт, заявил 5 июня министр финансов России Антон Силуанов, назвав ситуацию с американским госдолгом результатом непродуманной экономической политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика США

«Двойные стандарты во всех политических и экономических аспектах налицо, поэтому ситуация с раскручиванием истории с дефолтом возникает не первый раз. Практически каждый год возникает», — сказал Силуанов в интервью телеканалу CGTN.

По его словам, вряд ли Америка может допустить дефолт, потому что она сама печатает деньги «и напечатает столько, сколько нужно».

Российский министр также отметил, что итогом ситуации с американским госдолгом стало то, что ключевые страны, которые раньше считались основополагающими и задающими тон в мировых финансах, доигрались до того, что привели к росту инфляции во всём мире, напечатав деньги без меры.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая Сенат Соединённых Штатов Америки принял законопроект о повышении потолка госдолга страны. За подписание документа проголосовали 63 сенатора, ещё 36 выступили против.

Законопроект предполагает повышение потолка госдолга до января 2025 года в обмен на проведение реформ, предложенных Республиканской партией.

Вместе с тем американский сенатор Линдси Грэм раскритиковал этот законопроект. Основной претензией Грэма, по его словам, является отсутствие необходимого финансирования оборонных нужд страны и отсутствие финансовой помощи Украине.

29 мая стало известно, что проблема с потолком американского госдолга временно разрешилась сделкой президента США Джо Байдена со спикером палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти. Таким образом, действующий американский лидер обезопасил себя до конца своего первого срока пребывания на занимаемом им посту.