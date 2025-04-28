Киев, 28 апреля, 2025, 17:55 — ИА Регнум. Внешний долг Украины впервые превысил 100% от ее ВВП, что фактически делает страну банкротом, заявил 28 апреля депутат Верховной рады Михаил Цымбалюк. Он констатировал, что страна оказалась на грани дефолта. Как отметил в разговоре с ИА Регнум российский экономист Михаил Беляев, это означает окончательную утрату государством своей самостоятельности. К этому шло давно, и получать деньги из-за рубежа Киеву теперь станет сложнее.

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«Украина уже де-факто некоторое время является действительно банкротом. И дело даже не в том, что у неё долг превышает ВВП, а в том, что ежегодный доход от производственной деятельности не даёт возможность обслуживать внешние займы, выплачивать проценты и так далее», — напомнил Беляев.

Более того, киевский режим не просто не в состоянии рассчитаться по прежним долгам, но и накапливает новые.

«Это обычная международная практика. Может быть, не совсем не всем понятная. Чтобы не было дефолта юридического, стране дают периодически дополнительные кредиты для того, чтобы она обслуживала ранее взятые долги. Вот только для того, чтобы не объявлять её юридическим банкротом», — пояснил эксперт.

Как написала газета Financial Times, ситуация для Киева усугубляется тем, что в мае ряд зарубежных доноров впервые с 2022 года намерен потребовать выплаты по займам, а это порядка 600 млн долларов. У Украины таких средств нет, поэтому сейчас страна целиком зависит от решений других кредиторов.

«Когда маячит перспектива дефолта, то начинают думать, что с такой страной делать, поскольку понятно: «закрыть» её, как говорится на жаргоне, нельзя. Значит, она каким-то образом должна функционировать. И вот будут принимать тогда решение: то ли ей дадут какие-то дополнительные деньги для того, чтобы частично погасить имеющийся долг, то ли предоставят какие-то отсрочки, возможность реструктуризации этого долга, или же что-то частично спишут», — допустил Беляев.

Но наиболее вероятным сценарием выглядит дальнейшая продажа государственной собственности, которую ещё не пустили с молотка, считает эксперт.

«Предприятия, которые пока остались на Украине, могут пойти в счёт покрытия долгов. Есть вариант что-то забирать и переводить в собственность тех, кто давал ей в долг, или наложить арест на предприятия и земли, их могут перепродавать третьим сторонам: какие будут там расценки, это уже другой вопрос. Но можно сказать, что Украина окончательно потеряла свою самостоятельность. Она уже давным-давно её теряла, сейчас происходит то, что и прогнозировалось при постоянном наращивании долга», — резюмировал Беляев.

Как передавалоИА Регнум, ещё в январе 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что Киев с удовольствием «хомячит за обе щеки» деньги спонсоров, при этом не прислушиваясь к их мирным инициативам.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в свою очередь указывал, что Запад непропорционально расходует деньги, выделяя Украине в разы больше, чем, например, развивающимся странам.

Как передавал RT, эта ситуация вызывает беспокойство даже среди политиков стран, поддерживающих киевский режим. В США, например, давно идут обсуждения создания мониторингового механизма, позволяющего отслеживать нецелевые расходы. Но пока это остаётся по большей части на уровне дискуссий между проукраинскими конгрессменами и их скептически настроенными коллегами.