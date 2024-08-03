Дублин, 3 августа, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается выйти из-под контроля западных стран и отказывается выплачивать долги, сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Eric Lalmand/IMAGO/Photo News/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

Журналист напомнил, что сначала Зеленский принял законы, запрещающие русский язык, затем Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата, затем выборы.

«Потом — законы, не позволяющие его гражданам вырваться из его диктатуры. Теперь он принял закон, согласно которому Украина не обязана платить по долгам», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, закон о реструктуризации госдолга Украины, позволяющий приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября для достижения соглашения с кредиторами, был подписан Зеленским 31 июля.

Глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа поясняла, что приостановка выплат понадобится, если соглашение о реструктуризации не будет достигнуто до 10 августа. В этот день наступит срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году.

Согласно прогнозу британского журнала Economist, власти Украины могут объявить дефолт уже в августе, если им не удастся договориться о реструктуризации долга. Эксперты издания назвали сделку маловероятной.

По словам политолога Владимира Скачко, если Киеву не удастся договориться о реструктуризации долгов, то практически всё, что так или иначе было обусловлено как залог, официально перейдёт в собственность западных транснациональных компаний.