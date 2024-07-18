Вашингтон, 18 июля, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Руководители киевского режима начали второй раунд переговоров с кредиторами для достижения соглашения по реструктуризации долга, чтобы предотвратить дефолт, сообщило 18 июля информагентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

Первый раунд переговоров прошёл в июне, но соглашение достигнуто не было.

«Группа украинских держателей облигаций подписала конфиденциальные соглашения для начала второго раунда официальных переговоров с правительством о реструктуризации более чем 20 млрд долларов долга. Переговоры начались на этой неделе перед истечением моратория на выплаты украинского долга 1 августа», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее британский журнал Economist сообщал, что власти Украины может объявить дефолт уже в августе, если им не удастся договориться о реструктуризации долга. Эксперты издания отметили, что сделка маловероятна.

В обычных условиях переговоры о реструктуризации занимают месяцы, а у официального Киева остались считанные недели и нет никаких аргументов для того, чтобы убедить контрагентов в свой платёжеспособности, отмечал в своей статье обозреватель ИА РегнумДенис Давыдов.

Если Киеву не удастся договориться о реструктуризации долгов, то практически всё, что так или иначе было обусловлено как залог, официально перейдёт в собственность западных транснациональных компаний, заявлял в свою очередь в беседе с ИА Регнум публицист и политолог Владимир Скачко.