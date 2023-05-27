Вашингтон, 27 мая, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Соглашение о повышении потолка государственного долга и предотвращении дефолта может быть достигнуто «в ближайшие часы или дни», заявил 27 мая переговорщик от республиканского большинства в палате представителей Патрик Макгенри, слова которого приводит телеканал NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«Вы знаете, я не так представлял себе последние часы или дни. Но мы пришли к очень узкому набору вопросов, с которыми осталось разобраться», — сказал он.

Макгенри отметил, что переговорные группы продолжают работу в выходные дни. «Мы все устали, но это не означает, что мы готовы согласиться на неприемлемое предложение».

Ранее министерство финансов США сдвинуло срок возможного наступления дефолта с 1 на 5 июня. Глава министерства Джанет Йеллен призвала конгресс решить вопрос о потолке государственного долга как можно скорее.

Как сообщало ИА Регнум, в МВФ призвали конгресс США немедленно поднять потолок госдолга из-за того, что сложившаяся ситуация может создать дополнительные риски для американской и мировой экономики.

Экономисты Goldman Sach ранее заявили, что, по их оценкам, резервы министерства финансов США закончатся к 9 июня.

Задолженность Соединённых Штатов по итогам прошлого года составила 31,42 трлн долларов, следующие в мировом списке 13 стран задолжали в общей сложности 31,4 трлн долларов. При этом государственный долг России за 2022 год составил около 295 млрд долларов, это в 107 раз меньше американского, в 33 раза — японского, в 13 раз — китайского.