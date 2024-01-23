Москва, 23 января, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Группа инвесторов, среди которых восемь физических лиц и пять компаний, направила письмо министру финансов Белоруссии Юрию Селиверстову, в котором сообщила о дефолте по пяти выпускам еврооблигаций — Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031.

Евгений Одиноков/РИА Новости

«Дефолт по указанным выше еврооблигациям стал результатом невыполнения Советом министров Республики Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь своих обязательств по погашению указанных выше еврооблигаций», — говорится в письме.

У владельцев в распоряжении находятся бумаги почти на 200 млн долларов. Совокупная сумма выпусков составляет около $3,25 млрд.

Представитель инициативной группы заявил РБК, что инвесторы рассматривают возможность обращения в Лондонский международный третейский суд с иском о взыскании выплат.

По данным издания, прямые выплаты по евробондам в адрес российских инвесторов прекратились в 2022 году. При этом в конце 2023 года возобновили выплаты по выпуску Belarus 2023 для тех, кто приобрёл бумаги до 6 декабря 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Белоруссии в иностранной валюте на уровне SD (выборочный дефолт). Прогноз по долгосрочному рейтингу в нацвалюте эксперты S&P обозначили как негативный. При этом рейтинг по четырём выпускам еврооблигаций понизили до D (дефолт). Это связано с решением минфина Белоруссии исполнять обязательства в белорусских рублях вместо прописанных в договоре долларов.