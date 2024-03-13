Материалы с тегом «ЧВК "Вагнер"»
Россия содействовала ЧВК «Вагнер» в Африке — Путин
В ходе операции в Африке Минобороны России оказывало поддержку частной военной компании «Вагнер», но лишь как группе из РФ. Об этом заявил глава государства Владимир Путин. Россия, по словам Путина, не лезла в Африку и не выдавливала оттуда Францию. Работать с РФ захотели сами африканские лидеры...
13 марта 2024
В состав «Ахмата» вошли ещё два отряда из экс-бойцов ЧВК «Вагнер»
В состав спецназа «Ахмат» вошли ещё два отряда добровольцев, сформированных из числа бывших бойцов ЧВК «Вагнер», сообщил замкомандира 2-го армейского корпуса и командир спецотряда Апти Алаудинов, добавив, что их общая численность превысила 1 тыс. человек. «Хочу отметить, что отдельно ещё два отряда...
15 февраля 2024
В Казахстане бойцу группы «Вагнер» дали шесть лет за участие в СВО
В Казахстане осудили бойца группы «Вагнер». Казыбекбийский районный суд Караганды 29 ноября приговорил гражданина Казахстана к шести годам и восьми месяцам тюрьмы за участие в боевых действиях на Украине. «Назначено шесть лет и восемь месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении средней...
новость часа
29 ноября 2023
Бойцы группы «Вагнер» получили первые удостоверения ветеранов
Бойцы группы «Вагнер» получили 14 ноября первые удостоверения ветеранов боевых действий. Об этом 14 ноября сообщила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва. «Сегодня вместе с Героем России, членом наблюдательного совета фонда Алексеем Романовым торжественно вручили первые...
14 ноября 2023
В Кремле не знают, возглавит ли группу «Вагнер» сын Пригожина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о возможности сына Евгения Пригожина Павла возглавить группу «Вагнер». Об этом он заявил журналистам на брифинге 3 ноября. «Вопрос не к нам. Не наша тема, никакой информацией здесь я не располагаю», —...
3 ноября 2023
В Кремле прокомментировали сообщения о «Вагнере» в Сирии
Группы «Вагнер» де-факто не существует, рассуждения на тему их действий ни на чём не основываются, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы уже говорили, что де-факто такой группы не существует», — сказал Песков, комментируя статью Wall Street Journal, в которой...
3 ноября 2023
Экс-бойцы «Вагнера» создали отряд в составе «Ахмата»
Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали в составе спецназа «Ахмат» отряд «Камертон». В зоне СВО бойцы проходят боевое слаживание на полигонах. Об этом 2 ноября сообщил заместитель командира отряда с позывным 011. Он прокомментировал работу по боевому слаживанию одной из ротно-тактических групп, отметив...
2 ноября 2023
Кадыров подтвердил массовый переход бойцов «Вагнера» в «Ахмат»
Бывшие бойцы группы «Вагнер» переходят на службу в состав элитного спецназа «Ахмат», сообщил 29 октября в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он уточнил, что в очередной группе, которая изъявила желание продолжить службу в рядах чеченского подразделения, насчитывается более 170 бывших...
29 октября 2023
Алаудинов сообщил, что бывшие бойцы «Вагнера» массово переходят в «Ахмат»
Бывшие сотрудники группы «Вагнер» переходят в подразделения спецназа «Ахмат», сообщил 28 октября «РИА Новости» командир «Ахмата» Апты Алаудинов. Он отметил, что такие случаи фиксировались и раньше, но теперь приняли массовый характер. «То есть сейчас они пошли ко мне в разные отряды. Получается...
28 октября 2023
Путин заявил, что в России нет частных военных компаний
Президент России Владимир Путин заявил, что в России нет частных военных компаний (ЧВК), потому что нет законов по этому поводу. «Это было журналистское наименование — частная военная компания. В России нет частных военных компаний, потому что нет [соответствующего] закона», — сказал российский...
5 октября 2023