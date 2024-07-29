Киев, 29 июля, 2024, 23:41 — ИА Регнум. Фотографию повстанцев-туарегов с украинским флагом опубликовало в Сети издание Kyiv Post, сделанную якобы сразу после нападения на ЧВК «Вагнер». При этом подобное видео ранее уже было в интернете.

Кадр из соцсети

В соцсети Х ещё 10 июня появился ролик, где присутствовали те же люди и практически в такой же обстановке, что и на фотографии украинского издания. При этом в Kyiv Post утверждали об их якобы эксклюзивной фотографии, где туареги позировали с украинским флагом после гибели бойцов из ЧВК «Вагнер» в Мали.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля Генштаб Вооружённых сил Мали проинформировал, что армия ведёт ожесточённые боестолкновения с террористами в районе Тинзауатен в северо-восточной части страны. Подразделения ВС наносят массированные удары по местам сосредоточения террористов и контрабандистов, отмечалось в заявлении.

Изначально группа уничтожила большую часть радикалов и обратила в бегство остальных, однако с наступлением песчаной бури террористы смогли провести перегруппировку и нарастить свою численность до тысячи человек. В связи с этим командование приняло решение перебросить дополнительные силы в район боевых действий. Радикалы 25 июля снова атаковали бойцов ЧВК, в течение двух дней террористы увеличили число массированных атак с помощью тяжёлого вооружения и беспилотников, что привело к потерям со стороны ЧВК и солдат ВС Мали.

Тела погибших бойцов группы «Вагнер», а также попавших в плен в ходе столкновения с туарегами, должны быть возвращены в Россию, призвал 29 июля член Совета Федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

Российские подразделения задействованы в Африке не для того, чтобы навязать местным правительствам кабальные договоры, как это делали американцы и французы, а в рамках борьбы с международным терроризмом и ради пресечения его расползания по региону и миру, отмечал в статье обозреватель ИА Регнум Кирилл Семёнов.