Москва, 29 июля, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Группа «Вагнер» прокомментировала ситуацию в Мали, где бойцы ЧВК и военные малийских вооружённых сил попали в засаду, устроенную туарегами. Заявление опубликовано в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».

Belkin Alexey/Global Look Press

Отмечается, что с 22 по 27 июля военнослужащие ВС Мали и бойцы 13-го штурмового отряда ЧВК в окрестностях населённого пункта Тин-Заутин «вели ожесточённые бои с боевиками из «Координационного движения Азавад» (CMA) и группировки «Аль-Каида в Сахеле» (JNIM, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

В первый день группа уничтожила большую часть радикалов и обратила в бегство остальных, однако наступила песчаная буря, которая позволила террористам провести перегруппировку и нарастить свою численность до тысячи человек, уточнили в ЧВК.

Там добавили, что в связи с этим командование приняло решение перебросить дополнительные силы в район боевых действий.

25 июля радикалы вновь атаковали бойцов ЧВК, в течение двух дней террористы увеличили число массированных атак с помощью тяжёлого вооружения и беспилотников, что повлекло потери со стороны ЧВК и солдат ВС Мали.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля Генштаб вооружённых сил Мали сообщил, что армия республики ведёт ожесточённые боестолкновения с террористами в районе Тинзауатен, расположенном в северо-восточной части страны.

Сообщалось, что войска Мали наносят массированные удары по бастиону сосредоточения террористов и контрабандистов. Пять террористических целей были успешно уничтожены беспилотниками Вооружённых сил Мали, отмечали в генштабе.

Проживающих в районе ведения военных действий мирных жителей во избежание жертв призвали покинуть территории, на которых находятся террористы.