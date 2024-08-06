* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Вашингтон, 6 августа, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) планировал организовать атаку на группу «Вагнер» в Мали ещё с 2023 года, утверждает газета The Times со ссылкой на якобы документы агентства национальной безопасности США.

AP/TASS

В конце июля группа «Вагнер» заявила, что с 22 по 27 июля участвовала в ожесточённых столкновениях с боевиками в Мали в районе города Тинзаутин и понесла потери среди бойцов. Сенегальское издание Senenews писало со ссылкой на источники о расследовании властей Мали и Мавритании участия украинских инструкторов в подготовке террористов на мавританской земле.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что факт сотрудничества киевского режима с террористами не вызывает удивления, так как сам Киев не раз прибегал к использованию террористических методов.

«Кирилл Буданов, глава ГУР, планировал атаку на группу «Вагнер» в Мали с прошлого года, согласно просочившимся документам агентства национальной безопасности США», — указало издание.

Как передавало ИА Регнум, после боёв в районе города Тинзаутин издание Kyiv Post опубликовало фотографию повстанцев-туарегов с украинским флагом, сделанную якобы сразу после нападения на группу «Вагнер». Однако подобное видео обнаружили в соцсети X (бывший Twitter). Его запостили ещё 10 июня. На кадрах те же люди и практически в такой же обстановке, что и на фотографии украинского издания.

4 августа власти Мали приняли однозначное решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной, аргументируя, что киевский режим выступает в поддержку вооружённых террористов, которые ведут бои с правительственными войсками. Причиной подобного шага стало заявление представителя Главного управления разведки минобороны Андрея Юсова в причастности Украины «к трусливому, вероломному и варварскому нападению террористических вооруженных групп», приведшему к войне.