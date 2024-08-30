Чусовой, Пермский край, 30 августа, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Тела женщины и девочки с признаками насильственной смерти нашли в одной из квартир в городе Чусовой Пермского края. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает 30 августа пресс-служба краевого управления СК России.

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Уточняется, что убитых обнаружили накануне. Это женщина 1996 года рождения и её дочь 2017 года рождения.

Дело возбудили по статье об убийстве двух лиц, включая малолетнего (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подозреваемого разыскивают, добавили в СК.

В соцсетях появилась ориентировка на подозреваемого в убийстве женщины и девочки с одной фамилией. Это бывший участник группы «Вагнер» Артём Б., ранее судимый за убийство женщины, сообщает краевой портал «59.ru».

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово нашли тело 30-летней женщины. В убийстве заподозрили сожителя погибшей, бежавшего в Турцию. Мужчину объявили в международный розыск, на следующий день турецкие правоохранители задержали его на территории страны.