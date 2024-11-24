Бамако, 24 ноября, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Шесть участников российской ЧВК «Вагнер» погибли в результате нападения группировки JNIM (известна как «Аль-Каида в Сахеле» — террористическая организация, запрещённая в России) на территории Мали. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

AP/TASS

По данным американских журналистов, группировка, известная под аббревиатурой JNIM, заявила, что в четверг она устроила засаду на колонну местных военных, сотрудничающих с группой «Вагнер», в районе Мопти.

«Террористы убили военных и подожгли их транспортные средства», — указано в публикации. Уточняется, что среди погибших — шесть участников «Вагнера».

В материале уточняется, что инцидент произошёл 21 ноября в центральной части Мали.

С конца 2021 года российские инструкторы заменили в Мали французские войска и международных миротворцев, чтобы помочь местным властям бороться с боевиками, которые более десяти лет угрожали общинам в центральных и северных регионах африканской страны.

Как передавало ИА Регнум, с 22 по 27 июля участники ЧВК «Вагнер» и малийские военные вели ожесточённые бои с боевиками в районе населённого пункта Тин-Заутин на севере страны. Россияне и их малийские союзники понесли потери, попав в засаду, устроенную туарегскими сепаратистами из террористических группировок.