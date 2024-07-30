Бамако, 31 июля, 2024, 01:05 — ИА Регнум. В Мали продолжаются ожесточённые бои с террористами — боевая авиация ответным ударом нанесла удары по месту размещения группировки туарегов и иностранных наёмников в Тинхаватине. Предварительно известно, что не менее 40 боевиков ликвидированы и ещё до 70 ранены. Подробности сообщило «Военное обозрение».

TM1972 Французские военные в Мали

Второй удар по лагерю группировки был нанесён, когда боевики попытались начать вывозить «трёхсотых» через границу. Издание предполагает, что речь идёт об иностранных наёмниках, включая украинских.

Если ранее СМИ Украины писали об успехах наёмников в Мали, то теперь замолчали, отметили авторы. Предыдущие украинские публикации о нападении на военнослужащих армии Мали и ЧВК «Вагнер» были полны оптимизма. Украина не пыталась скрывать, что к операции причастна её разведка и что в составе группировки туарегов действовали сотрудники ГУР, написали военные обозреватели.

«Радость «перемоги» со стороны террористической группировки, которую на средства и под кураторством западных спецслужб поддержали украинские боевики, оказалось недолгой», — отметили эксперты.

Уже армия Мали опубликовала заявления о том, что с помощью дронов операторы отследили перемещения боевиков, после чего данные передали в командный пункт. Далее поступил приказ на уничтожение.

Из неофициальных источников известно, что двое выживших сотрудников «Вагнера» находятся в плену, их состояние до сих пор неизвестно.

Как сообщало ИА Регнум, совместные силы ЧВК «Вагнер» и ВС Мали 22–27 июля вели ожесточённые бои с повстанцами и «Аль-Каидой» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в окрестностях населенного пункта Тинзаутен.

28 июля Генштаб Вооружённых сил Мали проинформировал, что армия наносит массированные удары по местам сосредоточения террористов и контрабандистов, отмечалось в заявлении.

Тела погибших бойцов группы «Вагнер», а также попавших в плен в ходе столкновения с туарегами, должны быть возвращены в Россию, призвал 29 июля член Совета Федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин.