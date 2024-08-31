Москва, 31 августа, 2024, 10:25 — ИА Регнум. В Пермском крае сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве женщины и её семилетней дочери. Об этом 31 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что тела женщины и ребёнка были обнаружены в четверг, 29 августа, в городе Чусовом.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан гражданин 1996 года рождения», — написала Волк в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 30 августа следователи сообщили, что в городе Чусовом были жестоко убиты 28-летняя женщина и её семилетняя дочь. Возбуждено уголовное дело. По данным местных СМИ, главным подозреваемым является возлюбленный Екатерины — вернувшийся из зоны боевых действий бывший участник группы «Вагнер» Артём.

В свою очередь, знакомые погибшей сообщили, что Артём ранее уже был судим за убийство девушки.