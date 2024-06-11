Москва, 11 июня, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Певица Виктория Цыганова предложила создать из выходцев из некогда самой «музыкальной» ЧВК хор бойцов «вагнеров».

ИА Регнум Певица Виктория Цыганова

Идея возникла у артистки после посещения в мае Горячего Ключа в Краснодарском крае. Цыганова со своей командой хотела вместе с родными бойцов отметить первую годовщину освобождения Артёмовска (Бахмута).

«И мы поехали вот с этой благотворительной миссией. Взяли музыкантов, сами организовали, поехали в Горячий Ключ. Нас там поддержали, слава Богу, руководство края. Мы сделали вот этот концерт. Люди пели, люди плакали, в порыве в таком в одном были. Женщина одна показала мне жетон своего погибшего сына, ему было 29 лет, его зовут Олег, царство ему небесное. Она сказала, что сын прикрывал отряд ребят, которые отступали, и сам погиб», — поведала артистка.

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За вагнеровцами плотно закрепилось в обществе прозвище «музыканты», многие это связывают с созвучностью названия ЧВК и именем композитора Рихарда Вагнера.

Однако, по словам, Виктории Цыгановой, которая лично знает многих бойцов, среди них есть настоящие музыкальные таланты.

«Я когда была вот сейчас в Горячем Ключе, я предложила создать хор «вагнеров». Я говорю: «Вы же «музыканты», почему нет?» Люди действительно одарённые. Я послушала, как там поют, нам и артистов этих не надо», — сказала Цыганова в эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

Певица напомнила, что опыт создания таких музыкальных объединений в России уже есть: был и хор донских казаков под управлением Сергея Жарова и кубанский казачий хор.

Полное интервью Вики Цыгановой смотрите на сайте ИА Регнум