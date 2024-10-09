Москва, 9 октября, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Тела россиян, погибших летом в Мали в бою с исламистами, возвращены на родину в результате операции военных. Об этом сообщил 9 октября глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

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Он рассказал, что операцию начали в ночь на 30 сентября представители Вооружённых сил Мали (FAMA) и российские союзники. Бойцы исполнили свой долг и вернули тела товарищей, погибших в июле в неравном бою с туарегами.

«Это была важная и ответственная миссия, которую обязательно нужно было выполнить, и я горжусь коллегами, что они [это] сделали», — сказал Иванов ТАСС.

Погибших бойцов похоронят с почестями, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, с 22 по 27 июля бойцы ЧВК «Вагнер» и малийские военные вели ожесточённые бои с боевиками в районе населённого пункта Тин-Заутин на севере страны. Россияне и их малийские союзники понесли потери, попав в засаду, устроенную туарегскими сепаратистами из «Координационного движения Азавад» (CMA) и джихадистской группировкой «Аль-Каида в Сахеле» (JNIM, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ)».