Бамако, 29 июля, 2024, 12:57 — ИА Регнум. ЧВК «Вагнер» 29 июля сообщила подробности об инциденте в Мали, в ходе которого бойцы ЧВК и военнослужащие вооружённых сил Мали попали в засаду повстанцев-туарегов.

AP/TASS

Совместные силы ЧВК и ВС Мали 22–27 июля вели ожесточённые бои с повстанцами и «Аль-Каидой» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин, отмечается в сообщении в Telegram-канале «Вагнера».

Бойцы ЧВК уничтожили большую часть исламистов и обратили остальных в бегство, но песчаная буря позволила противнику произвести перегруппировку, а также нарастить численность своих подразделений, заявили представители ЧВК.

«Вагнер» перебросил в район столкновений дополнительные силы, но исламисты нарастили число атак с применением тяжёлого вооружения, беспилотников и «шахид-мобилей», отмечается в сообщении.

По этим данным, последняя радиограмма от группы была получена 27 июня, в ней отмечалось, что трое оставшихся в живых бойцов ЧВК продолжают бой, сообщили также представители «Вагнера». Погиб в том числе командир 13-го штурмового отряда ЧВК Сергей Шевченко.

Ранее представители повстанческих организаций заявили о разгроме колонны ЧВК «Вагнер» и подразделений вооружённых сил Мали.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля Генштаб вооружённых сил Мали сообщил, что армия страны ведёт ожесточённые боестолкновения с террористами в районе Тинзауатен в северо-восточной части страны. Подразделения ВС наносят массированные удары по местам сосредоточения террористов и контрабандистов, отмечалось в заявлении.

Российские подразделения действуют в Африке не для того, чтобы навязать местным правительствам кабальные договоры, как это делали американцы и французы, а в рамках борьбы с международным терроризмом и ради пресечения его расползания по региону и миру, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Кирилл Семёнов.