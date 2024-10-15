Бамако, 15 октября, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Командир штурмового подразделения группы «Вагнер» Михаил Приходько с позывным Майкл погиб в Мали во время выполнения боевого задания. Об этом вечером 14 октября сообщил Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

Petrov Sergey/Global Look Press

По данным канала, Приходько во главе группы быстрого реагирования выдвинулся на помощь оказавшимся в окружении террористов сослуживцам и погиб в бою. В том числе благодаря его действиям группе удалось прорваться из окружения, рассредоточиться и полностью ликвидировать боевиков.

«Несмотря на непрекращающийся огонь противника, Майкл действовал хладнокровно и профессионально, лично уничтожил восемь боевиков. К сожалению, полученные им в ходе боя ранения оказались несовместимы с жизнью», — сказано в сообщении.

Автор канала отмечает, что Приходько будет награждён звездой Героя группы «Вагнер».

Как передавало ИА Регнум, с 22 по 27 июля бойцы группы «Вагнер» и малийские военные вели ожесточённые бои с боевиками в районе населённого пункта Тин-Заутин на севере страны. Россияне и их малийские союзники понесли потери, попав в засаду, устроенную туарегскими сепаратистами из «Координационного движения Азавад» (CMA) и джихадистской группировкой «Аль-Каида в Сахеле» (JNIM, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ)». 9 октября глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов сообщил, что тела погибших бойцов удалось вернуть на родину.