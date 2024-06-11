Москва, 11 июня, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Певица, исполнительница патриотических песен Виктория Цыганова призналась, что сталкивалась с запретами на исполнение своей песни «Вагнер», посвящённой одноименной частной военной компании.

ИА Регнум Виктория Цыганова

В интервью главному редактору ИА РегнумМарине Ахмедовой артистка отметила, что, несмотря на просьбы организаторов не исполнять именно эту композицию, зрители часто требуют именно её. В пример Цыганова привела концерт в Липецке на День Победы.

«Например, я стою, День Победы в Липецке… И они просто кричат: «Вагнера!» И это — глас народа, глас божий. Почему, если люди хотят помнить своих павших, своих героев. Я пою. И всё спокойно происходит, хотя чиновники боятся этого», — рассказала артистка.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3894861" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

По мнению Цыгановой, игнорирование подвигов ЧВК тоже раздражает людей, поэтому важно в такой ситуации поступать мудро, и по совести.

Полное интервью Виктории Цыгановой смотрите на сайте ИА Регнум.