Певица Цыганова рассказала о запрете исполнять песню «Вагнер»
Москва, 11 июня, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Певица, исполнительница патриотических песен Виктория Цыганова призналась, что сталкивалась с запретами на исполнение своей песни «Вагнер», посвящённой одноименной частной военной компании.
В интервью главному редактору ИА РегнумМарине Ахмедовой артистка отметила, что, несмотря на просьбы организаторов не исполнять именно эту композицию, зрители часто требуют именно её. В пример Цыганова привела концерт в Липецке на День Победы.
«Например, я стою, День Победы в Липецке… И они просто кричат: «Вагнера!» И это — глас народа, глас божий. Почему, если люди хотят помнить своих павших, своих героев. Я пою. И всё спокойно происходит, хотя чиновники боятся этого», — рассказала артистка.
По мнению Цыгановой, игнорирование подвигов ЧВК тоже раздражает людей, поэтому важно в такой ситуации поступать мудро, и по совести.
Полное интервью Виктории Цыгановой смотрите на сайте ИА Регнум.