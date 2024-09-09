Омск, 9 сентября, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Житель Омска получил 19 лет колонии строгого режима за убийство беременной сожительницы. Приговор ему вынес Омский областной суд, сообщает 9 сентября пресс-служба прокуратуры региона.

Belkin Alexey/Global Look Press

Убитой было 18 лет. В день совершения преступления, 21 октября 2023 года, 36-летний мужчина разозлился на подругу из-за сломанной музыкальной колонки. Будучи пьяным, он нанёс женщине не менее 138 ударов по голове и телу, в результате она скончалась на месте, в доме своего отца.

Суд признал мужчину, который ранее уже был судим, в убийстве беременной с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Помимо лишения свободы его обязали выплатить отцу убитой 1 млн рублей в качестве возмещения причинённого морального вреда.

На суде мужчина заявил, что не хотел убивать подругу. Государственный обвинитель просил назначить подсудимому пожизненный срок, добавили в прокуратуре.

Осуждённый за убийство — бывший участник группы «Вагнер» Сергей К. В 2021 году его судили за причинение лёгкого и тяжкого вреда здоровью и приговорили к шести с половиной годам колонии. Оттуда мужчина отправился в зону боевых действий, домой вернулся летом 2023 года.

Сожительница Сергея находилась на позднем сроке беременности. Ссора произошла во время застолья, другие гости попытались успокоить рассвирепевшего мужчину, но он бросился с кулаками и на них. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывшего участника группы «Вагнер» задержали в Пермском крае по подозрению в убийстве бывшей жены и её семилетней дочери. Их тела нашли 29 августа в одной из квартир в городе Чусовой.