Москва, 30 августа, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Бывший участник группы «Вагнер», которого называют вероятным убийцей женщины и её семилетней дочери в Пермском крае, ранее уже был судим за убийство девушки, рассказали знакомые погибшей.

Кадр из видео

30 августа следователи сообщили, что в городе Чусовой были жестоко убиты 28-летняя женщина и её семилетняя дочь. Возбуждено уголовное дело. По данным местных СМИ, главным подозреваемым является возлюбленный Екатерины — вернувшийся из зоны боевых действий Артём.

По словам женщины, подозреваемый состоял в отношениях с Екатериной, у них даже есть общий сын.

«Артёма знаю 17 лет. При мне он никогда никому ничего плохого не говорил, не говоря уж о том, чтоб тронуть кого-то. Они были женаты. Она развелась с ним, когда его посадили», — рассказала женщина «Газете. RU».

По её словам, Екатерина и Артём не особо ладили, но продолжали жить вместе. Их общего сына мужчина отвёз к своему отцу. Ещё одна соседка семьи поведала, что Екатерина вредных привычек не имела, не курила и не злоупотребляла алкоголем, заботилась о дочери.