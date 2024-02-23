Материалы с тегом «Андрей Мельник»
Мельник призвал союзников Украины провести предварительные переговоры с РФ
Западные союзники Украины должны провести «предварительные переговоры» с Российской Федерацией, чтобы выяснить приемлемые для российской стороны условия мира, заявил бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник. «По моему личному мнению, было бы по крайней мере разумно, если бы наши союзники...
новость часа
23 февраля 2024
Посол Украины предложил Шольцу встретиться с Путиным
Канцлеру Германии Олафу Шольцу следует обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине в ходе личной встречи. Об этом бывший украинский посол в Германии и нынешний в Бразилии Андрей Мельник заявил в интервью немецкому телеканалу NTV. «Почему бы господину Шольцу не встретиться с...
новость часа
4 февраля 2024
Замглавы МИД Украины вновь нахамил немецкому политику
Осуждение поставок украинской армии кассетных боеприпасов депутатом бундестага от СДПГ Ральфом Стенгером и другими политиками вызвало резкую реакцию у заместителя МИД Украины Андрея Мельника. Так, депутат бундестага Стенгер раскритиковал решение США передать Украине кассетные бомбы, так как их...
8 июля 2023
Скандальному послу Украины Мельнику предрекли недолгий срок в Бразилии
Решение Украины отправить скандально известного украинского дипломата Андрея Мельника послом в Бразилию, скорее всего, продиктовано надеждами Киева настроить Бразилию против России. Об этом корреспонденту ИА Регнум 20 июня заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции...
20 июня 2023
Скандально известного украинского посла Мельника отправили в Бразилию
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего посла Украины в Германии и замглавы МИД Андрея Мельника послом в Бразилии, говорится в соответствующем указе, опубликованном 20 июня на сайте офиса украинского лидера. Президент Украины также назначил Александра Полищука послом в Индию, а Юрия...
20 июня 2023
Замглавы МИД Украины оскорбил немецкого политика из-за Путина
«Троянским конём Путина» назвал премьер-министра федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, члена партии СДПГ Мануэлу Швезиг заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник. Он сказал, что никогда не пожал бы руку немке, которая выступила за сотрудничество с Россией по «Северному потоку — 2»...
7 июня 2023
Нацистский бандит: Мельника осудили за слова о скором наступлении на Крым
Слова главы МИД Украины Андрея Мельника о скором наступлении на Крым вызвали резкое осуждение и жесткую критику среди пользователей в Twitter. Дипломат написал, что Крым «освободят раньше, чем думают многие». Пользователи указали Мельнику на то, что «Крым — это уже Россия» и никто не собирается...
14 мая 2023
Мельник накинулся на Шольца с новыми обвинениями
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в уклонении от обсуждения вопросов о поставках оружия Киеву, пишет RDN. «Немцев убеждают, что, мол, всё безупречно в плане вооружения. Это ошибка, которую нужно немедленно исправить», — сказал он. Также Мельник заявил...
13 мая 2023
СМИ: замглавы МИД Украины Мельник станет послом в Бразилии
Замглавы МИД Украины Андрея Мельника могут назначить на пост посла страны в Бразилии. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на источник в правительственных кругах. Согласно опубликованным данным, таким способом украинский лидер намерен улучшить отношения с южноамериканской страной...
11 мая 2023
Немецкие пользователи Twitter возмущены словами Мельника об истребителях
Немецких пользователей Twitter возмутило заявление заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника о Берлине, который потребовал не затягивать с решением о передаче Киеву истребителей Tornado и Eurofighter и не согласился с министром обороны Борисом Писториусом, который считает их неподходящими для...
22 апреля 2023
Жители ФРГ обратились за помощью к России после новых требований Мельника
Немецкие пользователи социальной сети Twitter остро отреагировали на очередные требования замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника поставить украинским войскам больше военной техники. Украинский дипломат написал, что руководство киевского режима ждёт от властей ФРГ решения об отправке...
11 апреля 2023
Экс-посол Украины в Германии выступил с новым обвинением в адрес Берлина
Ответственность за провал Минских соглашений лежит на Германии, заявил экс-посол Украины в Берлине, ныне замглавы украинского МИДа Андрей Мельник в интервью агентству РБК-Украина. Заявив, что Минские соглашения и нормандский формат потерпели фиаско, Мельник высказал мнение о причинах провала...
6 апреля 2023