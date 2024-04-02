Бразилиа, 2 апреля, 2024, 12:02 — ИА Регнум. В Бразилии никто не хочет говорить о конфликте на Украине, так как эта тема считается неудобной. На это 2 апреля пожаловался посол Украины в Бразилиа Андрей Мельник в интервью украинскому радио «Новое время».

Vincenzo Circosta/Global Look Press

По словам украинского посла, у него создаётся впечатление, что люди в Бразилии живут как на другой планете.

«О… [конфликте на Украине], и это печальный факт, тут никто говорить не хочет. Если вы идёте, например, в МИД… то тему … [спецоперации] просто избегают, потому что она неудобная, нечего ответить… Меня это первое время убивало», — сказал он.

Мельник также посетовал на то, что Украина в Латинской Америке на данный момент «совершенно одна» и никто из партнёров Киева с Запада не пытается переубедить власти Бразилии изменить их нынешний политический курс.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с президентом Бразилии Лулой да Силвой ситуацию на Украине. В ходе беседы стороны также уделили внимание практическим аспектам взаимодействия на международной арене.

Бразильский лидер в ходе беседы с главой МИД России подтвердил позицию по разрешению украинского конфликта на основе учёта законных озабоченностей всех сторон в сфере безопасности. Да Силва также указал на бесперспективность односторонних инициатив в этом вопросе.