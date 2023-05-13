Киев, 13 мая, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в уклонении от обсуждения вопросов о поставках оружия Киеву, пишет RDN.

Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС Андрей Мельник

«Немцев убеждают, что, мол, всё безупречно в плане вооружения <…>. Это ошибка, которую нужно немедленно исправить», — сказал он.

Также Мельник заявил, что правительство ФРГ фактически тормозит вступление Украины в Североатлантический альянс.

Как сообщало ИА REGNUM, с декабря 2014-го по июль 2022 года Андрей Мельник был послом Украины в Германии.

За всё время нахождения на посту украинский дипломат неоднократно делал громкие заявления по поводу вооружения своей страны и критиковал политиков ФРГ.

Однажды он назвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» из-за его нежелания посетить Украину, полтора месяца спустя дипломат извинился за свои слова.