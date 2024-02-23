Киев, 23 февраля, 2024, 07:55 — ИА Регнум. Западные союзники Украины должны провести «предварительные переговоры» с Российской Федерацией, чтобы выяснить приемлемые для российской стороны условия мира, заявил бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Мельник

«По моему личному мнению, было бы по крайней мере разумно, если бы наши союзники могли конфиденциально выяснить в Москве, существует ли реальная готовность к компромиссу», — указал Мельник в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

При этом он уточнил, что проведение предварительных переговоров не указывает на готовность украинской стороны отказаться от своих требований. В то же время Мельник признал, что, с точки зрения Киева, мирные переговоры на данный момент невозможны, тем не менее это не означает, что западные союзники не должны принимать меры по содействию в дипломатическом урегулировании.

Как передавало ИА Регнум, в начале февраля Андрей Мельник призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца обсудить конфликт на Украине с президентом России Владимиром Путиным в ходе личной встречи. Украинский дипломат подчеркнул, что миру необходимо найти подход к руководству РФ, поскольку российская сторона уверена в своей способности одержать верх.