Киев, 21 декабря, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Украинский дипломат Андрей Мельник, известный своей критикой в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, назначен постоянным представителем Украины при ООН. Об этом сообщил 21 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский.

M. Popow/IMAGO/Global Look Press

«Андрей Мельник — представитель Украины в ООН», — написал политик в своём Telegram-канале.

Сейчас дипломат руководит украинским посольством в Бразилии. Кроме того, глава киевского режима написал, что представителем Киева в НАТО станет журналистка Алена Гетманчук, послом Украины в Анкаре — политик Нариман Джелялов.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года Андрей Мельник назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой» из-за отказа канцлера ехать в Киев после того, как на Украине отказались принять федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Дипломат известен и другими провокационными заявлениями, которые он делал на посту украинского посла в Берлине с 2015 по 2022 год. Так, он назвал премьер-министра федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэлу Швезиг — «троянским конём» президента РФ Владимира Путина.

В июле 2023 года Мельник резко отреагировал на осуждение поставок украинской армии кассетных боеприпасов депутатом бундестага от СДПГ Ральфом Стенгером и другими политиками. Немецкий парламентарий раскритиковал решение США передать Украине оружие, отметив, что это приведёт к гибели мирных жителей.

24 ноября 2024 года Мельник заявил, что время до инаугурации избранного главы Белого дома Дональда Трампа будет самым сложным во всей истории Украины.