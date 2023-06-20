Москва, 20 июня, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Решение Украины отправить скандально известного украинского дипломата Андрея Мельника послом в Бразилию, скорее всего, продиктовано надеждами Киева настроить Бразилию против России. Об этом корреспонденту ИА Регнум 20 июня заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия»).

Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС Андрей Мельник

Он напомнил, что Мельник вёл себя в Германии весьма скверно, называя канцлера ФРГ Олафа Шольца «сосиской» и иными словами оскорбляя немецкое общество, которое в то время ещё косо смотрело на националистические идеи украинских властей. Естественно, после этих скандалов Мельника пришлось оттуда убрать. Сейчас, как пояснил Водолацкий, понимая, что Бразилия находится в числе тех стран, которые поддерживают Россию, Зеленский направляет туда Мельника, одиозного националиста.

«Учитывая, что Бразилия в структуре БРИКС занимает одно из ведущих мест и поддерживает Россию по всем направлениям, задача, которую будет выполнять Мельник, — это настроить Бразилиа против Москвы», — предположил парламентарий.

Но, по его мнению, едва Бразилия ли будет терпеть такого одиозного деятеля. Поэтому Водолацкий предположил, что Мельник не сможет долго продержаться на должности посла, особенно учитывая настрой президента Бразилии.

«Скорее всего, его быстро отправят восвояси», — спрогнозировал депутат.

В свою очередь, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что Мельника уместнее было бы отправить послом в Аргентину. Потому что именно там после войны нашли прибежище многие нацистские преступники.

«Мельник из-за своей невоздержанности, видимо, стал портить отношения Зеленского со многими европейскими лидерами. А конкретно с политиками из ФРГ», — сказал Мухин.

Он также предположил, что если в Бразилии Мельник продолжит вести себя в прежнем духе, то на позиции посла он не задержится, так как явно профнепригоден для дипломатической работы. Не исключено, что Бразилия, дружественная России страна, уже через год попросит его удалиться. Более того, есть даже вероятность, что президент Бразилии просто не примет у Мельника верительные грамоты.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что Андрей Мельник, будучи послом Украины в Германии, неоднократно позволял себе высказывания, становившиеся причиной громких скандалов. В частности, одиозный дипломат называл канцлера ФРГ «обиженной ливерной колбасой». Также он говорил, что берлинская полиция сошла с ума, когда решила запретить демонстрацию украинского флага 8 и 9 мая в столице Германии.

Даже покинув должность посла, он продолжил переругиваться с германскими властями. В частности, он обвинил Шольца в том, что тот фактически тормозит вступление Украины в НАТО.