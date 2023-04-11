Берлин, 11 апреля, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Немецкие пользователи социальной сети Twitter остро отреагировали на очередные требования замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника поставить украинским войскам больше военной техники.

Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ ТАСС Андрей Мельник

Украинский дипломат написал, что руководство киевского режима ждёт от властей ФРГ решения об отправке истребителей, военных кораблей и подводных лодок. Он также потребовал увеличить поставки танков.

«Что вам действительно нужно, так это чтобы вас поставили на место», — написал пользователь социальной сети, выразив надежду на то, что Москва скоро положит конец «этому цирку».

Другой пользователь призвал правительство Украины готовиться, поскольку «русские уже на пороге».

«Мы не должны ничего вам поставлять! Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО для подобного», — считает ещё один комментатор. Он также рекомендовал украинским властям начать мирные переговоры.

Другой комментатор возмутился, почему представитель украинского внешнеполитического ведомства требует технику у Германии. Он также поинтересовался: «Это когда-нибудь прекратится? Дальше вы захотите немецких солдат?».

Как сообщало ИА REGNUM, советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что танки, переданные Украине западными странами, в том числе Abrams и Leopard, почти не представлены на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике. По его словам, западные танки пока почти не видны на фронте, при этом фиксируется присутствие достаточного числа бронетранспортеров различных производителей.