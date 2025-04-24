Москва, 24 апреля, 2025, 17:58 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 24 апреля посоветовала постпреду Украины в ООН, бывшему послу киевского режима в Германии Андрею Мельнику сходить к врачу.

Global Look Press/IMAGO/M. Popow Андрей Мельник

Так она оценила заявления Мельника о том, что Киев будет способен вести боевые действия до 2029 года, если Германия передаст ей 30% своей военной техники, в том числе дальнобойные ракеты Taurus.

«Это, конечно, уже к врачу, а не в ООН. Это же прекрасная характеристика и наглядная картина того, что в принципе происходит на Банковой. Они же понимают, что нужно только пошантажировать своих западноевропейских кураторов чем-нибудь — и всё, и деньги идут рекой. Вот они и используют эту тактику», — сказала Захарова.

Она отметила, что аппетиты киевского режима в части получения военной и финансовой помощи растут, а формальной целью для освоения этих средств является несбыточная мечта о нанесении поражения России.

Как передавало ИА Регнум, западные СМИ ранее сообщили, что власти США пока не рассматривают возможность передачи Украине новых пакетов военной помощи. Президент страны Дональд Трамп в беседе с журналистами в апреле не исключил, что поставок больше не будет. При этом о продолжении военной поддержки киевского режима заявили представители некоторых европейских стран.

В частности, ранее в апреле британские СМИ сообщили, что Лондон выделит Украине военную помощь в размере 450 млн фунтов стерлингов (585 млн долларов), в рамках которой будут предоставлены сотни тысяч беспилотников и военное оборудование. Глава МИД Германии Анналена Бербок обещала до 2029 года выделить Киеву оружия на 11 млрд евро. Захарова отмечала, что деньги, которые европейские страны выделяют Украине, идут на музыку, под которую Евросоюз дружно помирает.