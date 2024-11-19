Берлин, 19 ноября, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью RND заявил, что власти ФРГ должны выделять Украине 0,5% ВВП (около 20 млрд евро в год), чтобы не увидеть «русских перед Бранденбургскими воротами».

Global Look Press/Wolfgang Kumm/dpa

Мельник, ныне занимающий пост посла Киева в Бразилии, напомнил, что ранее правящая коалиция Германии приняла решение снизить объём помощи киевскому режиму в 2025 году в два раза, до 4 млрд евро, и назвал это решение катастрофическим.

«Я бы хотел, чтобы в будущем коалиционном соглашении было бы оговорено, что Германия будет выделять в год минимум 0,5% ВВП — это было бы около 20 млрд евро — на поддержку Украины», — сказал бывший посол.

Он также заявил, что власти Германии должны продолжать финансировать Украину и после завершения военного конфликта. Это в интересах самой Германии, как и других стран ЕС, сказал Мельник.

«Иначе русские снова будут стоять у Бранденбургских ворот», — заявил бывший посол Киева в ФРГ.

2 мая 1945 года бойцы Красной армии водрузили Знамя Победы над Бранденбургскими воротами в Берлине. В этот день столица нацистской Германии была взята советскими войсками.

Как сообщало ИА Регнум, Мельник известен своими провокационными заявлениями, которые он делал на посту посла Украины в Берлине с 2015 по 2022 год. В частности, канцлера ФРГ Олафа Шольца он называл «обиженной ливерной колбасой», а премьер-министра федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэлу Швезиг — «троянским конём Путина».

В августе Шольц заявил, что Германия является самым сильным сторонником Украины в Европе и планирует сохранить уровень такой поддержки. Канцлер напомнил, что ФРГ и другие страны «Группы семи» (G7) ранее решили предоставить Киеву кредит в размере 50 млрд евро за счёт доходов от замороженных российских активов.