Киев, 4 февраля, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Канцлеру Германии Олафу Шольцу следует обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине в ходе личной встречи. Об этом бывший украинский посол в Германии и нынешний в Бразилии Андрей Мельник заявил в интервью немецкому телеканалу NTV.

EPA/ТАСС Канцлер Германии Олаф Шольц

«Почему бы господину Шольцу не встретиться с Путиным? Возможно, вам не нужно приглашать его прямо сейчас в Германию на пиво или лететь в Москву самому», — сказал Мельник.

Он напомнил, что даже в условиях холодной войны проходили встречи, например, в Исландии.

По словам украинского дипломата, миру нужно подумать о том, как найти подход к руководству России. Он отметил, что Путин уверен в своей силе и способности одержать верх.

Ранее к переговорам с Россией призвал американский экономист Джеффри Сакс. Он заявил, что Украина терпит крах, и только так можно спасти страну.

Как сообщало ИА Регнум, заявления Мельника, который был послом Киева в Берлине в 2015–2022 годах, не раз приводили к скандалам. В частности, он призывал власти Германии поддержать киевский режим и вмешаться в конфликт на Украине.