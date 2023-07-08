Киев, 8 июля, 2023, 22:24 — ИА Регнум. Осуждение поставок украинской армии кассетных боеприпасов депутатом бундестага от СДПГ Ральфом Стенгером и другими политиками вызвало резкую реакцию у заместителя МИД Украины Андрея Мельника.

Так, депутат бундестага Стенгер раскритиковал решение США передать Украине кассетные бомбы, так как их применение приведёт к гибели мирных жителей.

«Идите к чёрту со своими советами, господин Ральф Штегнер и другие. Вы понятия не имеете, о чём говорите. Вы были на Украине в течение 500 дней войны? Чувствовали ли вы страдания народа? Если нет, то оставайтесь на своем диване в стиле бидермейер», — написал Мельник в Twitter.

Пользователи соцсети назвали такую реакцию дипломата позором. По мнению читателей, Мельнику нужно было вместо эскалации ситуации призывать к переговорам.

Как сообщало ИА Регнум, Мельник известен своими провокационными заявлениями, которые он делал на посту украинского посла в Берлине с 2015 по 2022 год.

В частности, канцлера ФРГ Олафа Шольца он обозвал «обиженной ливерной колбасой» из-за его нежелания посетить Киев. Позже дипломат извинился за эту выходку.

В начале июня Мельник назвал премьер-министра федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, члена партии СДПГ Мануэлу Швезиг «троянским конём Путина». Он сказал, что никогда не пожал бы руку немке, которая выступила за сотрудничество с Россией по «Северному потоку — 2».