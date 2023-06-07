Киев, 7 июня, 2023, 03:03 — ИА Регнум. «Троянским конём Путина» назвал премьер-министра федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, члена партии СДПГ Мануэлу Швезиг заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник. Он сказал, что никогда не пожал бы руку немке, которая выступила за сотрудничество с Россией по «Северному потоку — 2». За такие оскорбления его раскритиковали пользователи Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Мельник

«Я бы никогда не пожал руку ультранационалисту, который поклоняется Бандере!» — написал один из авторов.

Другой комментатор назвал высказывания Мельника не дипломатией, а шизофренией.

Один из пользователей считает, что украинского чиновника именно поэтому и выгнали из Германии.

«Умственная активность, вероятно, не его сильная сторона, и то, что он распространяет, очень похоже на агитацию», — выразил своё мнение другой автор.

Ещё один читатель отметил, что Мельник слишком переоценивает свою важность.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в уклонении от обсуждения вопросов о поставках оружия Киеву. Он заявил также, что немецкое правительство фактически тормозит вступление Украины в Североатлантический альянс.

За время нахождения на посту украинский дипломат неоднократно критиковал политиков ФРГ. Однажды он назвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» из-за его нежелания посетить Украину.