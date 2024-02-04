Киев, 4 февраля, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Бывший посол Украины в Германии, действующий глава диппредставительства Киева в Бразилии Андрей Мельник предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Почему бы господину Шольцу не встретиться с Путиным? И во время холодной войны были встречи (на высшем уровне. — Прим. ред.)», — сказал Мельник в интервью NTV.

Миру надо найти подход к руководству России, заявил посол, напомнив, что инициатива проведения переговоров РФ, Украины, ЛНР и ДНР в Минске исходила в том числе от канцлера Германии Ангелы Меркель, а заключённые в Минске соглашения дали киевскому режиму время на усиление своего военного потенциала.

Шольц в ноябре 2023 года отмечал, что готов продолжать диалог с президентом России, поскольку такой диалог необходим. Прямые переговоры Киева и Москвы канцлер счёл невозможными из-за того, что для начала таких переговоров якобы требуется отвод российских войск.

Путин ранее заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, и напоминал, что именно киевский режим сам себе запретил проведение мирных переговоров с Россией. При этом Россия в таком возможном диалоге будет руководствоваться своими интересами, добавлял президент.

В Кремле и МИД ранее отмечали, что проведение переговоров с киевским режимом возможно при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания возвращения четырёх регионов в состав России.

Мельник в период, когда он занимал пост посла Украины в Германии, отметился рядом резких заявлений в адрес руководителей этой страны. Шольца, в частности, он называл «обиженной ливерной колбасой» за его нежелание посещать Киев после других резких заявлений в его адрес. Кроме того, Мельник обвинял канцлера в том, что Германия не оказывает Украине достаточной военной помощи и препятствует вступлению в НАТО.