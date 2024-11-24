Бразилиа, 24 ноября, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Восемь недель до предстоящей инаугурации избранного президента США Дональда Трампа будут самыми сложными во всей истории Украины, заявил посол Киева в Бразилии Андрей Мельник.

Rod Lamkey — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

В интервью радиостанции «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Мельник призвал коллег-дипломатов активнее работать с Трампом до момента инаугурации, потому что потом может быть поздно.

«Когда придет день инаугурации, боюсь, к тому времени уже будет принято решение и тогда нам будет сложнее. Хуже всего то, что действительно какие-то решения будут Украине навязаны через нашу голову», — сказал посол.

Как передавало ИА Регнум, после победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Действия будущей администрации США пока трудно предсказать, отмечал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Если Трамп проявит готовность прислушаться и понять причины начала спецоперации, это может создать основу для мирного диалога, указывал он.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее допустил, что Трампу удастся добиться урегулирования конфликта на Украине, поскольку избранный президент США является прагматичным политиком, а «ключи», необходимые для урегулирования, находятся в Вашингтоне.

7 ноября в своей публикации обозреватели The Wall Street Journal отметили, что сценарий завершения конфликта на Украине, который разрабатывает команда Трампа, предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.