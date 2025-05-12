Киев, 12 мая, 2025, 12:59 — ИА Регнум. Представитель киевского режима при ООН Андрей Мельник раскритиковал решение канцлера Германии Фридриха Мерца засекретить объемы поставок оружия Украине. Об этом 12 мая сообщил телеканал N-TV.

Global Look Press/Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency

Дипломат прокомментировал слова немецкого лидера, что власти больше не будут публиковать информацию о военных поставках на Украину. Мельник опасается, что Берлин таким образом хочет скрыть прекращение поставок оружия Киеву. Он сравнил это с тем, как действовало предыдущее правительство ФРГ, прозванное «светофором» по цвету символики входивших в него партий.

«Это возвращает нас к неприятным воспоминаниям о времени, когда весной 2022 года «правительство светофора» пыталось скрыть отсутствие военной поддержки за секретностью», — заявил Мельник.

Как передавало ИА Регнум, Мерца избрали канцлером 6 мая по итогам досрочных выборов в бундестаг. В апреле он заявил, что намерен передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. По его словам, для этого нужно будет сначала скоординировать действия с европейскими партнерами.

Депутат Госдумы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев рекомендовал Мерцу в отношении России не делать необдуманных шагов. Он напомнил, что депутаты бундестага могут сместить канцлера, если посчитают его политику неадекватной.

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что предоставление Украине ракет Taurus не изменит ход боевых действий, но спровоцирует эскалацию конфликта. Политика России в отношении ФРГ будет зависеть не только от предвыборных обещаний, но и от конкретных шагов, подчеркнул он.