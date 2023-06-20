Киев, 20 июня, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего посла Украины в Германии и замглавы МИД Андрея Мельника послом в Бразилии, говорится в соответствующем указе, опубликованном 20 июня на сайте офиса украинского лидера.

Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС Андрей Мельник

Президент Украины также назначил Александра Полищука послом в Индию, а Юрия Полюховича — в Колумбию и Перу.

Как сообщало ИА Регнум, Мельник известен своими провокационными заявлениями, которые он делал, будучи украинским послом в Берлине с 2015 по 2022 год.

В частности, канцлера ФРГ Олафа Шольца он обозвал «обиженной ливерной колбасой» из-за его нежелания посетить Киев. Позже дипломат извинился за эту выходку. Кроме того, он обвинил Шольца в уклонении от обсуждения вопросов о поставках оружия Киеву. Он заявил также, что немецкое правительство фактически тормозит вступление Украины в Североатлантический альянс.

В начале июня Мельник назвал премьер-министра федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, члена партии СДПГ Мануэлу Швезиг «троянским конём Путина». Он сказал, что никогда не пожал бы руку немке, которая выступила за сотрудничество с Россией по «Северному потоку — 2».