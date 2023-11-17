Материалы с тегом «Анатолий Вассерман»
Вассерман не согласился с «пророчеством» Пескова об уехавших россиянах
Люди, сбежавшие из России и теперь поливающие её грязью, довольно скоро вернутся для того, чтобы продолжать это делать, но теперь за счёт родной страны, считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 17 ноября корреспонденту ИА Регнум. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий...
17 ноября 2023
Вассерман поддержал идею выплат семьям на подготовку детей к школе
Российские семьи с детьми действительно нуждаются в финансовой поддержке, так как собрать ребёнка в школу сегодня оказывается достаточно дорогим занятием. Об этом корреспонденту ИА Регнум 29 августа заявил Анатолий Вассерман, член комитета Госдумы по просвещению. Ранее стало известно, что этот...
29 августа 2023
В Госдуме заявили о растущей зависимости Японии от США
За претензиями Токио к российско-китайскому сотрудничеству скрывается желание США расширить своё присутствие в Японии, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Об этом он заявил корреспонденту ИА Регнум. Ранее министерство обороны Японии подготовило так называемую «Белую...
31 июля 2023
Вассерман порадовался тому, что Япония назвала Россию главной угрозой
Россия всегда мешала разным претендентам на мировое господство, и поэтому Япония, не расставшаяся с мечтой заправлять если не всем миром, то хотя бы Азией, считает РФ главной угрозой. Об этом корреспонденту ИА Регнум 28 июля заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее министерство обороны...
28 июля 2023
Вассерман объяснил слова Орбана о потере Украиной суверенитета
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что должен защищать права всех венгров, и поэтому не может смириться с тем, как киевский режим пытается дискриминировать венгерское меньшинство, проживающее на Украине. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 июля заявил депутат Государственной думы...
14 июля 2023
Анатолия Вассермана госпитализировали в Москве
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман подтвердил в беседе с ИА Регнум информацию о своей госпитализации в Москве. Вассерман отметил, что чувствует себя хорошо и госпитализация плановая, он проходит обследование в стационаре и сдаёт анализы. Кроме этого, в своём Telegram-канале он написал, что...
новость часа
6 июля 2023
В Госдуме оценили готовность Турции не пустить Швецию в НАТО
Рано или поздно Турция согласится на вступление Швеции в НАТО, убеждён председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил 3 июля корреспонденту ИА Регнум. По его словам, когда спикер турецкого парламента Нуман...
3 июля 2023
Вассерман рассказал, примут ли Швецию в НАТО после сожжения Корана
После инцидента с сожжением Корана в Стокгольме процесс вступления Швеции в Североатлантический альянс замедлится, но не сильно, считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 29 июня корреспонденту ИА Регнум, комментируя замечание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что сожжение...
29 июня 2023
Вассерман заявил, что Зеленский готов сдать Западную Украину полякам
Киевский режим отдаст Польше земли западной Украины, если это позволит ему удержаться у власти и продолжить терроризировать местное население. Об этом корреспонденту ИА Регнум 16 июня заявил член комитета Государственной думы по просвещению Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал слова...
16 июня 2023
Вассерман оценил данные о подготовке Польши к открытию фронта против России
После того как в Белоруссии будет размещено российское тактическое ядерное оружие, Польша побоится реализовать свою давнюю мечту и присвоить себе эти земли. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 июня заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал прогнозы польского...
14 июня 2023
Вассерман призвал перекрыть иноагентам пути обхода ограничений
Новый законопроект об ужесточении контроля за деятельностью иноагентов призван закрыть таким лицам лазейки для обхода законодательства, заявил ИА Регнум депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее в Госдуму был внесён проект о «третьих лицах», помогающих иноагентам обходить закон. Как объяснил один...
25 мая 2023
Захарова ответила генсеку НАТО на слова о конфликте на Украине
НАТО не нужно создавать военные конфликты, подобные украинскому, если альянс не хочет их повторения в дальнейшем. Так прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова 15 мая слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявившего о важности предотвращения повторения украинского...
15 мая 2023
Вассерман пожалел, что солиста группы «Би-2» нельзя лишить гражданства РФ
Солист группы «Би-2» Лёва (настоящее имя Егор Бортник ) вошёл в число тех людей, которых следовало бы лишить гражданства Российской Федерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал высказывания этого исполнителя о том, что победа...
11 мая 2023
Сенатор Климов призвал не грешить на Турцию из-за инцидента в ходе ПАЧЭС
Турецкая сторона не виновата в том, что не смогла предотвратить хулиганские выходки украинской делегации в ходе работы Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил заместитель председателя комитета Совфеда по...
5 мая 2023
Вассерман призвал ликвидировать террористическую организацию «Украина»
Инцидент, который произошел в ходе Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, в очередной раз доказал, что террористы всегда используют шанс напакостить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал попытки...
5 мая 2023