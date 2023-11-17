Москва, 17 ноября, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Люди, сбежавшие из России и теперь поливающие её грязью, довольно скоро вернутся для того, чтобы продолжать это делать, но теперь за счёт родной страны, считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 17 ноября корреспонденту ИА Регнум.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков спрогнозировал, что жители РФ едва ли смогут принять соотечественников, которые, уехав за границу после начала СВО, начали ругать свою Родину или тем более поддерживать Киев.

«Жители России очень разнообразные, — предупредил Вассерман. — А кроме того, в России никого не принуждают к единомыслию и никого не заставляют вести себя единственно верным образом. Поэтому, насколько мне известно, среди граждан Российской Федерации есть немало поддерживающих всяких «понауехов» (по аналогии с «понаехами»)».

Соответственно, как пояснил Вассерман, он не исключает того, что люди, сбежавшие из страны для того, чтобы безнаказанно поливать её грязью, довольно скоро вернутся и продолжат делать то же самое уже за счёт страны.

«Таким образом, проблема не столько в тех, кто уезжает, сколько в тех, кто, оставаясь в стране, по-прежнему считает, что ругать её гораздо приличнее и эффектнее, чем хвалить, — пояснил парламентарий. — Много ли таких людей, я не знаю. Но, грубо говоря, чем их больше, тем легче прокормиться тем, для кого солнце восходит на благословенном самим собой Западе. Поэтому я думаю, что пророчество Пескова сбудется лишь частично».

Депутат подчеркнул, что будет очень много людей, не желающих, чтобы ругань в адрес родной страны окупалась, но хватит и таких, кто будет за казённый счёт эту ругань поддерживать.

«Тех, кто будет поддерживать эту ругань за свой счёт, меньше, но они тоже есть, судя по популярности разного рода стендаперов и прочих развлекателей ниже пояса», — подытожил Вассерман.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Песков в интервью «МГИМО 360» заявил, что среди покинувших страну много тех, которые запутались и испугались, а страх — это нормальное, присущее человеку в каких-то жизненных ситуациях чувство. Однако, как полагает пресс-секретарь, тем, кто уехал из РФ и начал после этого порочить Родину, вернуться будет очень сложно, так как их не примут соотечественники.

До этого издание Financial Times выяснило, что больше 120 тыс. граждан РФ, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине, вернулись на Родину. По данным издания, с февраля 2022 года из России уехали более 820 тыс. человек. Примерно 15% из них вернулись на время, чтобы решить некоторые вопросы, либо на более долгий срок.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что, по мнению большинства граждан, если уехавший вёл себя «аморально» по отношению к Родине, то по возвращении он будет это чувствовать.