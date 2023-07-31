Москва, 31 июля, 2023, 11:20 — ИА Регнум. За претензиями Токио к российско-китайскому сотрудничеству скрывается желание США расширить своё присутствие в Японии, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Об этом он заявил корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее министерство обороны Японии подготовило так называемую «Белую книгу», в которой выразило обеспокоенность российско-китайским сотрудничеством в Тихоокеанском регионе, посетовало на активность Москвы на Курильских островах и назвало РФ главной угрозой европейской безопасности.

Белик заявил, что таким образом Япония демонстрирует очередное проявление зависимости от США. Это касалось и её присоединения к антироссийским санкциям, и риторики, в которой Россия представлена как угроза безопасности. Подобные заявления могут служить косвенным оправданием стремления Японии тесно сотрудничать с американцами в сфере национальной безопасности.

«Таким образом, зависимость Японии от США в оборонной сфере становится лишь сильнее, — сказал Белик. — Что касается выпада по поводу российской активности на Курильских островах, то суверенитет России над ними не ставится под сомнение, а потому протест Токио по этому поводу просто абсурден».

Кроме того, он заявил, что российско-китайские отношения не представляют угрозы ни для одной страны, хотя сотрудничество между Москвой и Пекином находят в Токио серьёзным и опасным.

«Но недовольство Токио — это лишь вершина айсберга, — убеждён парламентарий. — За этим кроется желание США расширить военное присутствие в Японии. То, что сейчас заявляет Токио с подачи Штатов, — это реакция на стратегическое взаимодействие России и Китая, которым американцы оправдывают свои шаги по милитаризации Японии».

Ранее ИА Регнум сообщало, что антироссийские выпады японского министерства обороны прокомментировал депутат Госдумы Анатолий Вассерман, который призвал не удивляться, что в Токио так переживают из-за европейской безопасности. По его словам, это объясняется тем, что Япония была принудительно ориентирована на европейские ценности. Кроме того, сказывается тот факт, что Япония, по всей видимости, не вполне отринула мечты о господстве в Азии, а стало быть, считает угрозой Россию, которая «всегда мешала разным претендентам на мировое господство».

Япония использует и экономические рычаги давления. Так, 28 июля стало известно, что Япония запретила экспорт в Россию автомобилей с объёмом двигателя больше 1,9 л, электромобилей, яхт, железнодорожных локомотивов и составов, автокресел, шин для крупногабаритных транспортных средств, цемента, камня, асфальта, керамической плитки и много чего ещё.

До этого Япония запретила экспортировать в РФ игрушки с колёсами, игрушечные детские коляски и машинки, сборные макеты для моделизма, пазлы и головоломки. Кроме того, запрещается экспорт самолётов, спутников, авиационных и корабельных двигателей и прочего.