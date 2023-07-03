Москва, 3 июля, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Рано или поздно Турция согласится на вступление Швеции в НАТО, убеждён председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил 3 июля корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, когда спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш в интервью газете Milliyet называет несбыточной мечтой присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу, тем самым он просто повышает ставки в переговорном процессе.

«Я не сомневаюсь в том, что рано или поздно Анкара одобрит вступление Швеции в Североатлантический альянс, как только будут выполнения условия. Например, со стороны США по поставкам вооружений и так далее», — сказал Калашников.

Поэтому, по мнению парламентария, высказывания спикера турецкого парламента следует воспринимать не более чем как инструмент переговорного процесса, который идёт между Турцией и руководством НАТО.

«Именно этим объясняется происходящее, а не какими-то моральными принципами, которых Турция придерживается раз и навсегда. Не следует понимать, что раз в Швеции сожгли Коран, то перед ней сразу же закрыли двери в НАТО. Так линейно это не происходит», — сказал Калашников.

В свою очередь, доцент кафедры регионоведения МГЛУ Саид Гафуров заявил, что для Анкары история с сожжением Корана с точки зрения внешней политики была не самым важным вопросом. Однако внутриполитическая ситуация в Турции сделала практически невозможным её согласие на то, чтобы Швеция вошла в НАТО.

Кроме того, он предположил, что Швеция сознательно пошла на инцидент с сожжением Корана, чтобы саботировать вхождение в Североатлантический альянс.

«Представить себе, что кто-нибудь нападёт на Швецию, невозможно. Она со всех сторон окружена странами — членами НАТО. А брать на себя дополнительные расходы и обязательства — нецелесообразно. И они не очень хотят этого», — сказал он.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что в МИД РФ жёстко раскритиковали власти Швеции за исламофобские провокации и потакание религиозным радикалам, после того как в Стокгольме прошла скандальная акция с сожжением Корана. В главном внешнеполитическом ведомстве РФ убеждены, что такая политика ведёт к произволу и вседозволенности.

По мнению депутата Госдумы Анатолия Вассермана, после инцидента с сожжением Корана в Стокгольме процесс вступления Швеции в Североатлантический альянс замедлится, но не очень. Парламентарий полагает, что Анкара использует случившееся как повод для торговли, чтобы выбить для себя какие-то дополнительные льготы и компенсации.

Отчасти эта точка зрения подтверждается высказыванием генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что хотя случившееся и достойно осуждения, оно не обязательно незаконно в суверенной юридической системе. По его словам, для него наиболее важна финализация вступления Швеции в НАТО, которое он планирует обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.