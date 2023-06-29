Вассерман рассказал, примут ли Швецию в НАТО после сожжения Корана

Москва, 29 июня, 2023, 19:28 — ИА Регнум. После инцидента с сожжением Корана в Стокгольме процесс вступления Швеции в Североатлантический альянс замедлится, но не сильно, считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 29 июня корреспонденту ИА Регнум, комментируя замечание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что сожжение Корана не должно помешать Швеции стать частью этого альянса и что переговоры с Турцией по тому вопросу будут продолжаться.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Вассерман

Как подчеркнул Вассерман, Турция использует случившееся как повод для торговли, чтобы выбить для себя какие-то дополнительные льготы и компенсации в обмен на согласие по вопросу о вхождении Швеции в НАТО. И рано или поздно это согласие из Турции, по мнению парламентария, выжмут.

«У Турции есть некоторые собственные требования, такие как, например, вовлечение в производство истребителя F-35. Это, конечно, машина совершенно отвратительная в лётно-техническом плане. Но зато дико дорогая, поэтому участие в её изготовлении — это золотое дно. А Турция по первоначальному замыслу должна была изготавливать какие-то детали этих самолётов. Но когда Турция купила наши зенитно-ракетные комплексы С-400, то американцы исключили её из этой программы. И Анкара очень хочет в неё вернуться», — пояснил Вассерман.

При этом он указал — в том, чтобы Швеция вошла в НАТО, больше заинтересован сам альянс, нежели Стокгольм. Присоединение к этому блоку Швеции и Финляндии, по словам Вассермана, даёт Североатлантическому альянсу возможность заблокировать российскую активность в Балтийском море. Но и сама Швеция от этого может получить некоторую экономию в части военных расходов, поскольку как нейтральное государство она была вынуждена хотя бы формально обозначать защиту по всем направлениям. Но как член НАТО она сможет сократить расходы на части направлений. Например, полностью ликвидировать какую-либо военную активность на границе с Норвегией.

«Там и так немного делается, но можно будет не делать вообще ничего», — подытожил Вассерман.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жёстко отреагировал на инцидент с сожжением Корана, который имел место 28 июня в Швеции. Он назвал эту акцию подлой и посетовал на врагов человечества, которые хотят омрачить климат провокациями под защитой полиции.

С не меньшим возмущением восприняли случившееся в Иране. Официальный представитель внешнеполитического ведомства этой страны заявил, что сожжение Корана около мечети в Стокгольме — это провокационное, необдуманное и неприемлемое действие.

Между тем в Ираке протестующие против сожжения священной для мусульман книги даже ворвались на территорию местного посольства Швеции, сломав ворота. Впрочем, по данным телеканала Al Sumria, в данный момент они оттуда уже удалились.