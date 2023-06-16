Москва, 16 июня, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Киевский режим отдаст Польше земли западной Украины, если это позволит ему удержаться у власти и продолжить терроризировать местное население. Об этом корреспонденту ИА Регнум 16 июня заявил член комитета Государственной думы по просвещению Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина, сказанные на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о том, что поляки спят и видят, как вернуть Западную Украину, и, «судя по всему, всё к этому и идёт».

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Вассерман

Рассуждая об этом, Вассерман сказал, что до тех пор, пока «террористическая организация «Украина» ещё не ликвидирована, её главари готовы отдать что угодно кому угодно в надежде, что таким способом они продлят своё пребывание в формальной власти. Депутат подчеркнул, что он говорит именно о формальной власти, так как на Украине реальная уже по меньшей мере с 2014–2015 года принадлежит США, а в мелких вопросах — «их подельникам из Европейского союза». Соответственно, как полагает Вассерман, если поляки пообещают как-то продлить существование этой террористической организации в обмен на отдачу ею каких-то земель, то эти террористы согласятся не задумываясь.

В подтверждение своих слов парламентарий привёл исторический пример. Он заметил, что в конце 1919 года тогдашний «фактический диктатор предыдущего издания этой террористической организации» Симон Петлюра заключил с Польшей соглашение, по которому отказался от соединения Украинской и Западно-Украинской народных республик в обмен на то, что поляки окажут ему военную поддержку.

«Но учитывая, что у самого Петлюры в тот момент реальных сил не было, это означает, что он попросил поляков вторгнуться на те земли, которые считал находящимися под его властью, с тем, чтобы поляки, захватив ту часть Украину, которую сочтут нужным, оставили остальную территорию под его хотя бы формальной властью», — сказал Вассерман.

По его мнению, «нынешние киевские террористы» тоже на такое готовы. Прежде всего потому, что они не воспринимают Украину как свою землю, а украинцев — как свой народ. Они это доказывают уже почти десятилетия непрерывного террора против Донбасса, систематическим уничтожением памятников истории и культуры и запретом языка, на котором повседневно общается громадное большинство жителей Украины.

«Социологические исследования показали, что в 2008 году пять из шести жителей Украины повседневно общались именно на обычном литературном языке, а не на его диалекте, искусственно разрабатываемом с середины XIX века, — сказал Вассерман. — Так что они охотно пожертвуют любой частью Украины в надежде ещё немного пожить на оставшейся части».

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что в планах покуситься на часть украинских земель Польшу подозревают не только в России. Так, обозреватель турецкой газеты Star gazete Севиль Нуриева-Исмаилова спрогнозировала, что Варшава не будет отказываться от возможности присвоить себе часть территорий Украины. По её мнению, это случится после того, как киевские власти утратят контроль над страной.

В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев полагает, что «тихий раздел» Украины Польшей и рядом других стран лучше, чем вступление Киева в Североатлантический альянс или мировая война.