Москва, 25 мая, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Новый законопроект об ужесточении контроля за деятельностью иноагентов призван закрыть таким лицам лазейки для обхода законодательства, заявил ИА Регнум депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Вассерман призвал перекрыть иноагентам пути обхода ограничений, предусмотренных для них законом
Иван Шилов ИА REGNUM
Анатолий Вассерман

Ранее в Госдуму был внесён проект о «третьих лицах», помогающих иноагентам обходить закон. Как объяснил один из авторов проекта, Василий Пескарев, иноагенты, например, не могут преподавать в школах, но при этом «кто-то, исходя из коррупционных или иных корыстных побуждений», может помочь таким лицам устроиться учителем. Кроме того, третьи лица могут помогать иноагентам продвигать их материалы, публиковать анонсы выступлений, организовывать их концерты. В этом случае, согласно предлагаемым поправкам, пособникам иноагента будет вынесено предупреждение и установлен срок на устранение нарушений. В случае, если этого не произойдёт, предусмотрен штраф.

Как отметил Вассерман, принятие документа не сможет полностью ограничить деятельность лиц, внесённых в соответствующий реестр, так как со временем нарушители придумают новые схемы для обхода закона, однако ужесточать законодательство стоит.

«Дело в том, что обнаружилось много путей обхода ограничений, налагаемых на иноагентов и нужно эти пути обхода перекрывать. Вероятно, что у иноагентов есть помощники, знакомые, которые им помогают в России не предаться забвению. Как известно, закон пишут десятки человек, а дырки в законе ищут десятки тысяч. Надеюсь, что проект дополнительно ограничит деятельность иностранных агентов, но не сомневаюсь, что после начала действия нового проекта найдутся ещё какие-то лазейки. Эта борьба брони и снарядов будет вечной», — отметил Вассерман.

При этом депутат не исключил, что некоторым известным личностям удастся снять с себя статус иностранного агента.

«Опыт употребления понятия «иноагент» показал, что необходимо оспорить это наименование вследствие того, что возможны разные трактовки разных видов деятельности. Не исключаю, что кто-то докажет, что его деятельность никак не связана с политикой, хоть она и публичная, а потому нет оснований квалифицировать его как агента. Кто-то покается и докажет, что он уже перестал действовать в интересах иностранных государств», — предполагает Вассерман.

Накануне, 24 мая, юристы объяснили ИА Регнум, почему некоторые российские знаменитости так стремятся избавиться от статуса иноагента. Так, по мнению адвоката и правозащитника Владимира Новицкого, это связано с тем, что статус иноагента сравним с чёрном меткой. Он напомнил, что к иноагентам с «восторгом» не относятся ни в одной стране мира.