Москва, 25 мая, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Новый законопроект об ужесточении контроля за деятельностью иноагентов призван закрыть таким лицам лазейки для обхода законодательства, заявил ИА Регнум депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Вассерман

Ранее в Госдуму был внесён проект о «третьих лицах», помогающих иноагентам обходить закон. Как объяснил один из авторов проекта, Василий Пескарев, иноагенты, например, не могут преподавать в школах, но при этом «кто-то, исходя из коррупционных или иных корыстных побуждений», может помочь таким лицам устроиться учителем. Кроме того, третьи лица могут помогать иноагентам продвигать их материалы, публиковать анонсы выступлений, организовывать их концерты. В этом случае, согласно предлагаемым поправкам, пособникам иноагента будет вынесено предупреждение и установлен срок на устранение нарушений. В случае, если этого не произойдёт, предусмотрен штраф.

Как отметил Вассерман, принятие документа не сможет полностью ограничить деятельность лиц, внесённых в соответствующий реестр, так как со временем нарушители придумают новые схемы для обхода закона, однако ужесточать законодательство стоит.

«Дело в том, что обнаружилось много путей обхода ограничений, налагаемых на иноагентов и нужно эти пути обхода перекрывать. Вероятно, что у иноагентов есть помощники, знакомые, которые им помогают в России не предаться забвению. Как известно, закон пишут десятки человек, а дырки в законе ищут десятки тысяч. Надеюсь, что проект дополнительно ограничит деятельность иностранных агентов, но не сомневаюсь, что после начала действия нового проекта найдутся ещё какие-то лазейки. Эта борьба брони и снарядов будет вечной», — отметил Вассерман.

При этом депутат не исключил, что некоторым известным личностям удастся снять с себя статус иностранного агента.

«Опыт употребления понятия «иноагент» показал, что необходимо оспорить это наименование вследствие того, что возможны разные трактовки разных видов деятельности. Не исключаю, что кто-то докажет, что его деятельность никак не связана с политикой, хоть она и публичная, а потому нет оснований квалифицировать его как агента. Кто-то покается и докажет, что он уже перестал действовать в интересах иностранных государств», — предполагает Вассерман.

Накануне, 24 мая, юристы объяснили ИА Регнум, почему некоторые российские знаменитости так стремятся избавиться от статуса иноагента. Так, по мнению адвоката и правозащитника Владимира Новицкого, это связано с тем, что статус иноагента сравним с чёрном меткой. Он напомнил, что к иноагентам с «восторгом» не относятся ни в одной стране мира.