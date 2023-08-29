Москва, 29 августа, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Российские семьи с детьми действительно нуждаются в финансовой поддержке, так как собрать ребёнка в школу сегодня оказывается достаточно дорогим занятием. Об этом корреспонденту ИА Регнум 29 августа заявил Анатолий Вассерман, член комитета Госдумы по просвещению.

Dmitry Rozhkov Анатолий Вассерман

Ранее стало известно, что этот комитет поддержал инициативу выделить семьям с детьми по 26 тыс. рублей на подготовку к школе из резервного фонда правительства. А если родители проживают на территориях, приграничных к зоне СВО, или в новых субъектах, тогда сумма увеличивается до 30 тыс. рублей.

Вассерман согласился с тем, что такие выплаты нужны, и напомнил, что далеко не каждой семье по силам собрать ребёнка в школу.

«И какая-то поддержка в этом деле нужна, — заявил он. — Однако я бы заботился не только о выделении денег, но и о том, почему такие деньги нужны. Иными словами, откуда берутся несусветные цены детских товаров. А ведь цены детских товаров порой намного выше, чем цены аналогичных товаров из взрослого ассортимента».

Что касается повышенных выплат для семей, проживающих в зоне СВО или на приграничных территориях, то, как заметил парламентарий, эти лишние четыре тысячи компенсируют разве что повышенные затраты на подвоз товаров.

«А если речь идёт о компенсации опасностей, вызванных наличием под боком террористической организации «Украина», то их можно устранить только одним способом — полной её ликвидацией», — подчеркнул он.

Кроме того, как полагает Вассерман, российские власти должны больше полагаться на планирование, нежели на стихию рынка, а государство должно контролировать существенно большую долю от общего объема выпускаемой продукции, нежели сейчас.

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий также поддержал инициативу о выделении вышеназванных сумм российским семьям с детьми.

«Хорошо, что выплатят такие деньги. Для многих людей это будет полезным. И даже если люди потратят эти суммы не на книжки для детей и их одежду, это всё равно будет полезно, учитывая нынешнюю ситуацию: рост цен и так далее. Иначе это оценить нельзя», — сказал он.

Кроме того, он заметил, что, кроме финансовой помощи, чиновники могли бы не тревожить население разными новациями, которые постоянно сваливаются на школу буквально накануне учебного года.

«Например, это касается содержания ЕГЭ. Или учебников, которые то ли будут, то ли нет, то ли единые, то ли нет. Чем реже перед новым учебным годом и учителей, и родителей, и детей нервируют и сообщают им о чём-то неожиданном, тем лучше», — заметил Луховицкий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, из-за растущих цен на школьные принадлежности и одежду семьям с детьми приходится всё тяжелее. Более того, многие родители вынуждены получать кредиты, чтобы собрать ребёнка в школу.

Эту инициативу поддержал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, который заметил, что что расходы на подготовку детей к новому учебному году стали серьёзным финансовым бременем для многих семей. Особенно это касается жителей новых регионов России.

До этого уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, председатель всероссийского движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец заявила о том, что родителям школьников, особенно начальных классов, нужно предоставлять выходной в День знаний, дабы они имели возможность поддержать ребёнка и помочь ему добраться до школы. Если же работодатель оказывается не состоянии предоставить такой выходной, то он должен оплатить этот рабочий день в двойном размере.

В новом учебном году в России откроют 150 новых школ на 110 тысяч учеников. Еще 1293 школы в 73 регионах страны заработают после капремонта. В 2023–2024 годах новые учебные заведения появятся в Бурятии, Калмыкии, Марий Эл, Мордовии, Омской, Ярославской, и Ульяновской областях, а также в Ставропольском крае. В общей сложности за два года создадут почти пять тысяч новых учебных мест.