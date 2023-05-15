Москва, 15 мая, 2023, 20:59 — ИА Регнум. НАТО не нужно создавать военные конфликты, подобные украинскому, если альянс не хочет их повторения в дальнейшем. Так прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова 15 мая слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявившего о важности предотвращения повторения украинского конфликта.

Петр Ковалев/ТАСС Мария Захарова

«НАТО не хочет повторения подобных историй — так не надо их создавать», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что то, чем закончится военный конфликт на Украине, неизвестно, однако «крайне важно <…> предотвратить повторение подобной истории».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung, что большинство военных конфликтов завершаются переговорами, поэтому так будет и на Украине. Однако переговоры будут зависеть от того, как будут обстоять дела на поле боя.