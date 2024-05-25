Одесса, Украина, 25 мая, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Причиной драки между военными и гражданскими лицами в Одессе стала, по всей видимости, насильственная мобилизация в ряды ВСУ, заявил 25 мая депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Pavel Kashaev/Global Look Press Анатолий Вассерман

Ещё одной причиной, вероятно, стала привычка украинских военных совершать преступления в отношении гражданских лиц, сказал Вассерман в интервью News.ru.

«Предположу, что одной из причин массовой драки между военными и мирными гражданами в Одессе стала насильственная мобилизация или, как её называют, «могилизация», так как умирать за террористическую организацию «Украина» хотят далеко не все», — заявил депутат.

Одесские военкомы решили привлечь на свою сторону сотрудников правоохранительных органов, чтобы упростить проведение мобилизации в ВСУ, а жители этому сопротивляются, добавил Вассерман.

Как передавало ИА Регнум, украинское издание «Страна. ua» сообщило, что в Одессе 24 мая произошла массовая драка гражданских лиц с военнослужащими. Инцидент произошёл в курортном районе Аркадия. Что именно стало причиной драки, неизвестно.

На Украине наблюдается системный кризис, который заставляет жителей сопротивляться власти, отметил в беседе с ИА Регнум руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров. Жители страны устали от действий киевского режима, популярность власти падает, а умирать на фронте никто не хочет, добавил эксперт.

На Украине с 18 мая действует новый закон о мобилизации. Он предполагает, в частности, отмену нормы об ограниченно годных, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы.

Украинские СМИ сообщали, что в день вступления закона в силу улицы городов на контролируемой киевским режимом территории опустели. Также поступают сообщения о многочисленных попытках мужчин призывного возраста нелегально покинуть территорию Украины. Многие из этих попыток кончаются трагедиями.