Москва, 14 июня, 2023, 12:03 — ИА Регнум. После того как в Белоруссии будет размещено российское тактическое ядерное оружие, Польша побоится реализовать свою давнюю мечту и присвоить себе эти земли. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 июня заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал прогнозы польского политолога Ханны Крамер о том, что Польша готовится открыть второй фронт против России на территории Белоруссии.

Как полагает Вассерман, насколько можно судить, поляки этого хотят давно. Он призвал не забывать, что та часть русских земель, которая нынче называется Белоруссией, несколько веков входила в состав сперва Великого княжества Литовского, а потом в состав объединенного польско-литовского государства, так называемой Речи Посполитой. Более того, в 1920 году Польша оккупировала запад нынешней Белоруссии, и только в 1939 году, когда польское государство прекратилось, Россия смогла эти земли освободить.

«Другое дело, что после развёртывания в Белоруссии наших «Искандеров» с тактическим ядерным оружием поляки побоятся осуществлять эту свою давнюю мечту», — заметил Вассерман.

При этом он уточнил, что в случае волнений внутри Белоруссии Польша поддержит выступления оппозиции. Такое уже имело место в 2020 году. Однако эта поддержка, как полагает Вассерман, не будет носить силового характера, потому что в противном случае окажется пресечена потенциалом союзного государства.

Как сообщалось ранее, по мнению Крамер, реальная цель проведения на территории Польши серьёзного числа учений Североатлантического альянса — это подготовка к открытию очередного фронта против России на территории её главного союзника— Белоруссии. Свои выводы Крамер подкрепляет рассуждениями бывшего командующего Сухопутными войсками армии Польши генерала Вальдемара Скшипчака, который, как известно, призвал польскую общественность подготовиться к волнениям на территории Белоруссии.

Отчасти с выводами Вассермана согласен и Андрей Суздальцев, политолог, доцент департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, который рассказал, что если в Белоруссии произойдёт переворот и власть там возьмут антироссийски настроенные политики, то Польша не останется безучастной и поддержит этот новый режим.

В самой Белоруссии также всерьёз относятся к возможности польского вторжения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Запад готовит вторжение на территорию его страны. По его словам, особую роль в подготовке вторжения играет именно Польша.