Москва, 14 июля, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что должен защищать права всех венгров, и поэтому не может смириться с тем, как киевский режим пытается дискриминировать венгерское меньшинство, проживающее на Украине. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 июля заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

Иван Шилов ИА Регнум Анатолий Вассерман

Ранее Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что Украина потеряла суверенитет, деньги и промышленность и живёт исключительно благодаря западной поддержке. Более того, Орбан выразил уверенность в том, что если бы США хотели мира на Украине, то они призвали бы к переговорам и конфликт закончился бы «на следующее утро». Однако даже на саммите НАТО мир так и не получил ответа на вопрос о том, почему Вашингтон не хочет завершения украинского кризиса.

Вассерман согласился с Орбаном в том, что по крайней мере в открытой части материалов саммита действительно нет ответов на вопросы венгерского премьер-министра.

«Хотя вполне понятно, зачем американцам украинский кризис. С момента окончания Второй мировой войны США крышуют всех террористов мира, — сказал депутат. — Но в случае с Украиной сработало несколько причин. Во-первых, украинцы очевидным образом составляют неотъемлемую часть русского народа. А потому американцам их так же не жаль, как и всех остальных русских».

Во-вторых, американцы сочли своим главным врагом Китай, который недостаточно силён в военном отношении, чтобы всерьёз противостоять США, и разными способами полагается на поддержку России.

Развивая эту мысль, Вассерман привёл пример — китайские баллистические ракеты находятся в шахтах, размещённых в непосредственной близости от государственной границы России, тем более что там есть горный массив, где укрывать шахты несравненно легче, чем на равнине.

«Но главное, Китай надеется, что в случае удара и неизбежного при этом промаха какие-то ракеты попадут на нашу территорию и мы ответим по американцам», — пояснил парламентарий.

Таким образом, по словам Вассермана, США с помощью украинского кризиса специально хотят ослабить Россию, и не только ради того, чтобы навредить самой РФ, но и ради того, чтобы лишить Китай поддержки Москвы. А лучший способ для этого — стравить Украину с Россией.

«Вот американцы и натравили русское большинство пока ещё Украины на остальных русских. Сперва на Донбасс. Потом 17 февраля 2022 года началась артиллерийская подготовка очередного наступления на Донбасс, и нас вынудили вмешаться открытой силой, отчего мы восемь лет воздерживались. И раз американцам удалось решить такую сложную задачу, как стравливание русских между собой, они постараются продолжать этот конфликт до последнего жителя территорий, оккупированных террористической организацией «Украина», — убеждён Вассерман.

Кроме того, он отметил, что у Орбана есть веские причины критически относиться к киевскому режиму.

«В Подкарпатской Руси (ныне она называется Закарпатская область Украины) с незапамятных времен налажены неплохие отношения между венграми и русинами. А Украина отказывается признавать самобытность русинов и считает их украинцами. То есть в первую очередь — нерусскими. И очень жёстко давит на венгров, составляющих весьма значительную часть населения Подкарпатской Руси, и пытается их ассимилировать», — призвал не забывать парламентарий.

В частности, Киев не раз пытался запретить преподавание в школах не только на венгерском языке, но и самого венгерского языка как учебного предмета. А Орбан — сторонник защиты прав всех венгров, независимо от места их проживания, тем более что венгры — это один из самых разделённых народов Европы.

«Поэтому он то и дело пытается ограничить произвол главарей террористической организации «Украина», — подытожил Вассерман.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Орбан уже неоднократно высказывался об Украине предельно некомплиментарно. Так, 16 июня он сказал, что венгры должны быть готовы к любой ситуации на Украине, так как там много «непредсказуемых элементов», и венгерские силовики должны учитывать это.

После 11 июля он заявил о том, что пора прекратить отправлять оружие на Украину. Вместо этого следует добиваться мира, прекращать огонь и как можно скорее начинать мирные переговоры.

До этого Орбан также выступал против начала пресловутого украинского контрнаступления, напоминая о том, что такие операции сопровождаются гибелью большого количества людей.