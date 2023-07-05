Вассерман объяснил слова Орбана о потере Украиной суверенитета
Депутат Вассерман: Орбан пытается защитить венгров от произвола террористического киевского режима
Москва, 14 июля, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что должен защищать права всех венгров, и поэтому не может смириться с тем, как киевский режим пытается дискриминировать венгерское меньшинство, проживающее на Украине. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 июля заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.
Ранее Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что Украина потеряла суверенитет, деньги и промышленность и живёт исключительно благодаря западной поддержке. Более того, Орбан выразил уверенность в том, что если бы США хотели мира на Украине, то они призвали бы к переговорам и конфликт закончился бы «на следующее утро». Однако даже на саммите НАТО мир так и не получил ответа на вопрос о том, почему Вашингтон не хочет завершения украинского кризиса.
Вассерман согласился с Орбаном в том, что по крайней мере в открытой части материалов саммита действительно нет ответов на вопросы венгерского премьер-министра.
«Хотя вполне понятно, зачем американцам украинский кризис. С момента окончания Второй мировой войны США крышуют всех террористов мира, — сказал депутат. — Но в случае с Украиной сработало несколько причин. Во-первых, украинцы очевидным образом составляют неотъемлемую часть русского народа. А потому американцам их так же не жаль, как и всех остальных русских».
Во-вторых, американцы сочли своим главным врагом Китай, который недостаточно силён в военном отношении, чтобы всерьёз противостоять США, и разными способами полагается на поддержку России.
Развивая эту мысль, Вассерман привёл пример — китайские баллистические ракеты находятся в шахтах, размещённых в непосредственной близости от государственной границы России, тем более что там есть горный массив, где укрывать шахты несравненно легче, чем на равнине.
«Но главное, Китай надеется, что в случае удара и неизбежного при этом промаха какие-то ракеты попадут на нашу территорию и мы ответим по американцам», — пояснил парламентарий.
Таким образом, по словам Вассермана, США с помощью украинского кризиса специально хотят ослабить Россию, и не только ради того, чтобы навредить самой РФ, но и ради того, чтобы лишить Китай поддержки Москвы. А лучший способ для этого — стравить Украину с Россией.
«Вот американцы и натравили русское большинство пока ещё Украины на остальных русских. Сперва на Донбасс. Потом 17 февраля 2022 года началась артиллерийская подготовка очередного наступления на Донбасс, и нас вынудили вмешаться открытой силой, отчего мы восемь лет воздерживались. И раз американцам удалось решить такую сложную задачу, как стравливание русских между собой, они постараются продолжать этот конфликт до последнего жителя территорий, оккупированных террористической организацией «Украина», — убеждён Вассерман.
Кроме того, он отметил, что у Орбана есть веские причины критически относиться к киевскому режиму.
«В Подкарпатской Руси (ныне она называется Закарпатская область Украины) с незапамятных времен налажены неплохие отношения между венграми и русинами. А Украина отказывается признавать самобытность русинов и считает их украинцами. То есть в первую очередь — нерусскими. И очень жёстко давит на венгров, составляющих весьма значительную часть населения Подкарпатской Руси, и пытается их ассимилировать», — призвал не забывать парламентарий.
В частности, Киев не раз пытался запретить преподавание в школах не только на венгерском языке, но и самого венгерского языка как учебного предмета. А Орбан — сторонник защиты прав всех венгров, независимо от места их проживания, тем более что венгры — это один из самых разделённых народов Европы.
«Поэтому он то и дело пытается ограничить произвол главарей террористической организации «Украина», — подытожил Вассерман.
Ранее ИА Регнум сообщало, что Орбан уже неоднократно высказывался об Украине предельно некомплиментарно. Так, 16 июня он сказал, что венгры должны быть готовы к любой ситуации на Украине, так как там много «непредсказуемых элементов», и венгерские силовики должны учитывать это.
После 11 июля он заявил о том, что пора прекратить отправлять оружие на Украину. Вместо этого следует добиваться мира, прекращать огонь и как можно скорее начинать мирные переговоры.
До этого Орбан также выступал против начала пресловутого украинского контрнаступления, напоминая о том, что такие операции сопровождаются гибелью большого количества людей.